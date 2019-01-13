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Suriyeli Muhammed: "Müslümanlığın kökü Türkiye"

13 Ocak 2019, Pazar

A Haber Suriyeli sığınmacılarla röportaj yaptı. Suriyeli Muhammed, Başkan Erdoğan ve Türk halkına minnetlerini sunarken, "Lütfen buraya sahip çıkın" dedi.


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