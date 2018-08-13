Suriyeli kızdan Türkiye'ye destek 13 Ağustos 2018, Pazartesi

İsveç’te yaşayan Suriyeli bir öğrenci harçlıklarından biriktirdiği tüm parayı Türkiye'ye destek olmak için tl'ye çeviriyor ve herkesi destek vermeye çağırıyor: “Birşey yapamam deme, bir lira bile fark yaratabilir.”