Suriyeli Hanin'e Külliye'den telefon 12 Ocak 2019, Cumartesi

Suriye'den yaklaşık 5 yıl önce ailesi ile Türkiye'ye gelen minik Hanin, Başkan Erdoğan'ın verdiği oyuncak kırılınca gözyaşlarını tutamamıştı. Ailesi tarafından çekilen videoda "Ben Erdoğan dedeyi özledim" sözleri ile dikkat çeken Hanin'e Başkan kayıtsız kalamadı. Külliye'den Hanin'in ailesine telefon açılırken, kırılan oyuncak yerine yenisinin gönderileceği bildirildi.