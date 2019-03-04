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Suriyeli golcüden muhteşem röveşata golü! Cristiano Ronaldo mu, El-Somah mı?

04.03.2019 11:48

Suudi Arabistan liginde sahalarda ender rastlanan bir gole imza atıldı. Al-Ahli forması giyen Omar Al-Somah attığı muhteşem röveşata golüyle izleyenlerin gözünün pasını sildi. Omar Al-Somah attığı golden sonra ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla kıyaslandı. İşte Omar'ın attığı muhteşem röveşata golü...


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