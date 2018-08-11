Suriyeli bir genç kız parasını Türk lirasına çevirdi

ABD tarafından Türkiye'ye başlatılan ekonomik 15 Temmuz saldırılarına bir karşı duruş da Avrupa'dan geldi. İsviçre'de yaşayan Suriyeli bir genç kız, Türkiye ekonomisine destek için, parasını Türk lirasına çevirdi. Parasını Türk lirasına çeviren Suriyeli genç kız Türkiye'ye ve Türk halkına desteğini şu sözlerle ifade etti: "Ben eminim Türkiye kazanacak, bunun üstesinden gelecek. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve destekliyorum, en büyük Türkiye"
Suriyeli bir genç kız parasını Türk lirasına çevirdi11 Ağustos 2018, Cumartesi
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