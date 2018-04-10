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Suriye’deki üsleri deşifre olan Fransa’nın büyük paniği!

08 Nisan 2018, Pazar

Terör örgütü YPG'ye destek veren Fransız birliklerinin deşifre olması Paris’i karıştırdı. Fransız ordusunun Suriye’nin kuzeyinde varlık gösterdiği yerleri haberleştiren Anadolu Ajansı'na Macron yönetimi tepki gösterdi. İşte haberin ayrıntıları…

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