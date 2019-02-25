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Suriye'deki ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

25.02.2019 10:42

Irak yönünden Suriye’nin Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.


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