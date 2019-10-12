Suriye'de YPG'lI teröristler böyle havaya uçtu 12.10.2019 16:56

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte; Türkiye sınırındaki teröristleri temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Suriye'de konvoy halinde ilerleyen teröristlerin havaya uçuşu bir başka terörist tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...