Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı

Suriye’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.
Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı04.05.2019 15:09
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