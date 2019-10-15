Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askeri harekete geçti... 15.10.2019 12:07

Barış Pınarı Harekatı’nda 7. güne girildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 olarak açıklanırken, dün Tel Abyad ve Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Münbiç'te. YPG kontrolündeki şehirde pazar akşam saatlerinden bu yana sıcak gelişmeler yaşanıyor. Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareketliliği arttı.

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kararı verdik, uygulama aşamasına geçtik" sözleri ile Münbiç'e harekat sinyali verirken, Suriye Milli Ordusu'nun denetiminde bulunan Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareketliliği arttı.

Bordo bereli timleriyle çok sayıda komando, Münbiç kırsalına takviye olarak gönderildi. Bölgedeki tank ve zırhlı araç hareketliliği dikkat çekmeye başladı.

Münbiç'e giden takviye güçler arasında nehir geçmeye yarayan seyyar köprüler de bulunuyor.

Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de Münbiç sınırında konuşlanmaya başladı.