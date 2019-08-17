CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ve olası sınır ötesi operasyonlarını eleştirerek "Suriye'de ne işimiz var?" dedi. Ayrıca, Suriye'deki binlerce mazlumun katili Beşar Esad ile görüşme önerisinde bulunarak skandal bir çağrı yaptı.
"Suriye'de ne işimiz var" diyen Kılıçdaroğlu'ndan skandal Esad çağrısı (Video)17.08.2019 17:46
- "Suriye'de ne işimiz var" diyen Kılıçdaroğlu'ndan skandal Esad çağrısı (Video)
- Son dakika haberi: 9 FETÖ üyesi Bodrum'da kıskıvrak yakalandı
- Bursa'da hortum paniği kamerada
- Altgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı (Video)
- Akşener'i sarsacak açıklama! Adem Taşkaya istifa etti, İYİ Parti'nin 'kirli ağını' bir bir anlattı
- Kuvvetli sağanak yağış Kurbağalıdere'de tekne batırdı! O anlar kamerada
- Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı (Video)
- İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika açıklaması geldi
- Kuvvetli yağış sonrası Üsküdar'da yol boydan boya çöktü (Video)
- Karaköy'de şaşırtan görüntü... Göle dönen yola oltasını salladı
- İstanbul'da sağanak yağış can aldı! Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu (Video)
- Üsküdar'da denizle kara birleşti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.