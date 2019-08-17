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"Suriye'de ne işimiz var" diyen Kılıçdaroğlu'ndan skandal Esad çağrısı (Video)

17.08.2019 17:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ve olası sınır ötesi operasyonlarını eleştirerek "Suriye'de ne işimiz var?" dedi.  Ayrıca, Suriye'deki binlerce mazlumun katili Beşar Esad ile görüşme önerisinde bulunarak skandal bir çağrı yaptı.


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