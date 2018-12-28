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Suriye'de flaş gelişme! YPG çekildi, rejim güçleri Münbiç'e girdi

28 Aralık 2018, Cuma

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Türkiye'nin olası Münbiç operasyonuna karşı Suriye hükümetinden destek istedi. Suriye ordusu, "Münbiç'e girdik bayrağımızı diktik" açıklamasını yaptı. ÖSO ise bu iddiaları doğrulamadı.


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