Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Türkiye'nin olası Münbiç operasyonuna karşı Suriye hükümetinden destek istedi. Suriye ordusu, "Münbiç'e girdik bayrağımızı diktik" açıklamasını yaptı. ÖSO ise bu iddiaları doğrulamadı.
Suriye'de flaş gelişme! YPG çekildi, rejim güçleri Münbiç'e girdi28 Aralık 2018, Cuma
- Suriye'de flaş gelişme! YPG çekildi, rejim güçleri Münbiç'e girdi
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