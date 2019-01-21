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Suriye'de ABD/YPG devriyesine saldırı

21 Ocak 2019, Pazartesi

AFP'nin duyurduğu son dakika haberine göre Suriye'de düzenlenen ABD/YPG ortak devriyesine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 5 kişi öldü.


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