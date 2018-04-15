Suriye'de ABD, İngiliz ve Fransız füzelerinin vurduğu yerlerden ilk görüntüler ortaya çıktı!
14 Nisan 2018, Cumartesi
Suriye'de ABD, İngiliz ve Fransız füzelerinin hedef alıp vurduğu yerlerden ilk görüntüler ortaya çıktı. ABD, İngiliz ve Fransız koalisyonu; Suriye'de başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktaların bombalandığı açıklandı.
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