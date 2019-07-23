Suriye sınırındaki güvenli bölge nerede ve nasıl kurulacak? 23.07.2019 17:55

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalar MSB'de başladı. A Haber Muhabiri Elif Saatçioğlu Suriye sınırında kurulacak güvenli bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Suriye sınırındaki güvenli bölge nerede ve nasıl kurulacak? İşte Elif Saatçioğlu'nun konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...

