Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalar MSB'de başladı. A Haber Muhabiri Elif Saatçioğlu Suriye sınırında kurulacak güvenli bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Suriye sınırındaki güvenli bölge nerede ve nasıl kurulacak? İşte Elif Saatçioğlu'nun konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...
Suriye sınırındaki güvenli bölge nerede ve nasıl kurulacak?23.07.2019 17:55
- Akdeniz Foku Antalya'da Vatoz balığını yerken görüntülendi (Video)
- Almanya'da bir camiye daha bomba ihbarı
- Suriye sınırındaki güvenli bölge nerede ve nasıl kurulacak?
- Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!
- Siirt’te ele geçirilen mühimmatlar böyle imha edildi
- Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan baldızının doğum gününde...
- Antalya Manavgat'ta kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle hunharca öldürüldü
- Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni görüntüler! FETÖ’cü komiser gözaltında
- MSB'de kritik zirve! Türk ve ABD'li yetkililerden Suriye'de güvenli bölge için ortak çalışma
- İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp, kesenler her yerde aranıyor
- ABD'li oyuncu Lindsay Lohan açıkladı: Türkçe öğreniyorum...
- FETÖ lideri Gülen içtiği çayın artığını örgüt üyesi Enes Kanter'e gönderdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.