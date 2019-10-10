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Suriye sınırındaki camilerden sela okundu

10.10.2019 01:29

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki camilerde sela okundu ve dua edildi.


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