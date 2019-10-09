Suriye sınırında yeni gelişme! Eller tetikte Akçakale sınırında gözlem yaptılar 09.10.2019 14:42

Suriye'de muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı unsurlar, dün gece geldikleri Akçakale sınırında gözlem yaptı. Bir kısım SMO mensubu askerler ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti.

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata hazırlanıyor.



Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar odaklı büyük miktarda yığınak yapılıyor. Bölgeye komando tugaylarından beş bin kişilik birlik gönderildi.

Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Zırhlı birliklerden de takviyeler yapılıyor.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ

Olası harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE

Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.



Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgeler vurulacak.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE SİHA TAKVİYESİ

Harekat sahasında uçuş olup olmayacağı tartışılıyor. Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Harekatta hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusu.

Karadan yapılan takviyelerin yanı sıra Diyarbakır'dan gönderilen savaş uçakları da var. Savaş uçaklarının yanı sıra silahlı helikopterlerin desteği ve SİHA'ların da desteği olabilir.

Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra harekat için emir verilecek.