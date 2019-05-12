Suriye sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı.
Suriye sınırında görevli Mehmetçik'ten, 'Annem' koreografisi12.05.2019 11:40
- Suriye sınırında görevli Mehmetçik'ten, 'Annem' koreografisi
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