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Suriye sınırına zırhlı iş makinesi sevkiyatı

27.03.2019 17:46

Suriye’nin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı iş makinesi sevkiyatı gerçekleştirildi.


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