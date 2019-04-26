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Suriye sınırına Komando ve ZPT sevkiyatı

26.04.2019 13:14

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HataySuriye sınır hattına askeri sevkiyat devam ediyor. Zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmatlardan oluşan konvoy, gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra Kırıkhan ilçesinden sabah saatlerinden geçiş yaptı. ZPT, komando ve mühimmatların ihtiyaca göre sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


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