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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

28.03.2019 09:57

Sınır ötesi operasyon hazırlığı süren Türk Silahlı Kuvvetleri, sıfır noktasına askeri sevkiyat yapmayı sürdürüyor. Çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan 60'a yakın zırhlı araçtan oluşan konvoy dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.


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