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Suriye sınırına askeri sevkiyat

31.07.2019 12:54

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar ve otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.

Personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.

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