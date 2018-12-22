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Suriye sınırına askeri sevkiyat

22 Aralık 2018, Cumartesi

Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.


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