Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat22 Aralık 2018, Cumartesi
- Suriye sınırına askeri sevkiyat
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