Son dönemlerde özel film ve dizi platformlarında dikkat çeken bir film var. Filmde İsrailli casus Eli Cohen'in hikayesi ele alınıyor. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan film gözleri tekrar İsrail'e çevirdi. İsrail'in siyonist çıkarları için neler yapabileceğini ve neleri feda edebileceğini gözler önüne serdi. Peki, Eli Cohen kimdi? İşte İsrail'in ünlü ajanı Eli Cohen'in hayatı...
Suriye rejiminin kalbine kadar sızan İsrail ajanı Eli Cohen!15.11.2019 23:39
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