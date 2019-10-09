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Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi Fetih Suresi okudu

09.10.2019 18:58

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi Fetih Suresi okudu. İşte o anlar...


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