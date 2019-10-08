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Suriye Milli Ordusu harekete geçti | Fırat’ın doğusuna sevkiyat

08.10.2019 20:41

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Cerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri’nin doğusuna yöneliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu’na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab’dan hareket etti. El Bab’dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Cerablus kentini geçerek Fırat’ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat’ın doğusunda yapılacak olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye’den gelecek emri bekliyor.


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