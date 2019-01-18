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Sürgün edilen Osmanlı hanedanlığının son ferdi vefat etti

18 Ocak 2019, Cuma

Sürgün edilen 155 Osmanlı hanedanı üye ve mensubundan hayatta olan son kişi Bilun Alpan Hanımsultan, 100 yaşında Beyrut’ta vefat etti.


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