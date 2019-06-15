Süresiz nafaka için emsal karar! Mahkemeden 2 yıllık evliliğe 2 yıl nafaka kararı (Video) 15.06.2019 17:17

Nafaka süresi ile ilgili tartışmalar devam ederken İstinaf Mahkemesi'nden tartışmaları yeniden alevlendirecek bir karar geldi. Mahkeme 2 yıllık evli çift için nafaka süresine sınır koydu.