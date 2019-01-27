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Süpersonik bombardıman uçağı böyle çakıldı!

27 Ocak 2019, Pazar

Rusya’da 5 gün önce inişte kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.


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