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Süper ligin yıldız oyuncusu Adis Jahovic'in oğlu, İstiklal Marşımızı söyledi |Video

12.10.2019 12:10

Yeni Malatyaspor'un sezon başı Konyaspor'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Adis Jahovic'in oğlu Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti! Adis Jahovic, oğlunun İstiklal Marşı okuduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Jahovic'in sosyal medyayı sallayan video paylaşımı...


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