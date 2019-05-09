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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

09.05.2019 12:49

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında maçları yönetecek hakemlerin listesi açıklandı. Buna göre haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar oldu.


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