Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı 09.05.2019 12:49

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında maçları yönetecek hakemlerin listesi açıklandı. Buna göre haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar oldu.