Sünnet düğünündeki çirkin görüntüler hakkında suç duyurusu 24.09.2019 17:55

Sosyal medyada tartışma konusu yaratan sünnet düğünü ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Yarı çıplak haldeki bir kadının tören alanında yaptığı dansa ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma yürütülmesi talep edildi.

Dün sosyal medyada çok tartışılan bir görüntü yer aldı. Bir köyde, yapılan sünnet düğünündeki görüntülere ilişkin Av. Osman Taşdemir ve Adem Barlas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık suç duyurusunda özetle şöyle denildi:

*Bir köy meydanında yapılan bir sünnet düğününden görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu video görüntüleri izlendiğinde, birden fazla suçun işlendiği ve çocukların cinsel yönden istismar edildiği tarafımızca tespit edilmiştir.

*Video görüntülerinde sünnet edilen çocuk dışında birden fazla çocuğun ortamda bulunduğu görülmektedir. Sünnet düğünü olarak adlandırılamayacak derecede cinsellik barındıran ve sünnet edilen çocuğun istismar edildiği açık olan şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.

ORTAMDA BİR ÇOK ÇOCUK BULUNDU

*Ayrıca ortamda bulunan diğer çocuklar yönünden de cinsel istismar, teşhircilik ve cinsel taciz eylemlerinin olduğu da görülecektir. Çocukların yaşadıkları şok görüntülerden de anlaşılacaktır.

*Söz konusu töreni tertip eden ve cinsel yönden çocuğun istismar edilmesine sebebiyet veren ebeveynlerden çocuğun alınarak, çocukların korunması hakkında kanun kapsamında koruma altına alınmasını talep etmekteyiz.

TEŞHİRCİLİK SUÇU İŞLENDİ

* Düğünün yapıldığı ortamda cinsel davranışlar olduğu açık olan eylemlerle, çocukların bulunduğu bir ortam olması hasebiyle teşhircilik suçunun da soruşturma konusu yapılması gerekmekte.

*Birden fazla suç barındırdığı açık olan görüntülere, çocuğun yüksek yararının gözetilerek erişimin engellenmesini ve videoyu paylaşan hesabın sahibi hakkında da işlem başlatılmasını talep ederiz.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA DAVA AÇILSIN

Savcılık suç duyurusunda, videonun çekildiği yerin tespit edilerek, dosyanın ilgili savcılığa gönderilmesi talep edildi. Suç duyurusunda, mağdur çocukların koruma altına alınması, şüpheliler hakkında ise kamu davası açılması talep edildi.