Haberler Web TV Sultangazi'deki akaryakıt istasyonu soyguncuları kamerada

Sultangazi'deki akaryakıt istasyonu soyguncuları kamerada

16.07.2019 23:37

Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli silahlı 3 şüpheli istasyon çalışanını darp ederek, 5 bin 25 lira parayı gasp etti. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları