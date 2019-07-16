Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli silahlı 3 şüpheli istasyon çalışanını darp ederek, 5 bin 25 lira parayı gasp etti. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sultangazi'deki akaryakıt istasyonu soyguncuları kamerada16.07.2019 23:37
- 15 Temmuz'un sembol videosu olmuştu! "İnsan bir kere ölür adam gibi ölür" diyen kahraman Başkan Erdoğan ile buluştu
- Sultangazi'deki akaryakıt istasyonu soyguncuları kamerada
- CHP FETÖ'yü örtbas mı ediyor?
- Başkan Erdoğan: Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız
- Diyarbakır Ergani'de korkunç olay! Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var
- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan hidrokarbon önerisini reddeden Rumlara yanıt
- Yunanistan'da S-400 ve Bora alarmı! Bora ile S-400 Yunan'ı titretti: Hiç kimse bizi kurtaramaz
- Son dakika: TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
- Ünlü rahip Marcelo Rossi, sahneden aşağı itildi! 'Şişman kadınlar cennete gidemez' diyen rahibi sahneden aşağı attı (Video)
- Son dakika haberi: Bodrum'da orman yangını
- Gemideki mürettebatın eşinden yardım çağrısı
- Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerle ilgili flaş açıklama!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.