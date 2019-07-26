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Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntü! Hafriyat kamyonları otoyolda terör estirdi

26.07.2019 11:21

İstanbul, Sultangazi'de iki farklı noktada çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Yolda drift yapan ve damper kapağından moloz ve taşların yola savrulduğu 2 hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.


Sultangazi'de hafriyat kamyonlarının tehlikesine maruz kalan ilçelerden biri olan Sultangazi'de kaydedilen iki farklı görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nun Sultangazi tarafında devam eden tünel çalışmaları ve ilçede bulunan taş ocaklarına giden güzergahları kullanan hafriyat kamyonların trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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