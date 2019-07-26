Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntü! Hafriyat kamyonları otoyolda terör estirdi 26.07.2019 11:21

İstanbul, Sultangazi'de iki farklı noktada çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Yolda drift yapan ve damper kapağından moloz ve taşların yola savrulduğu 2 hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.