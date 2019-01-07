Sultangazi'de 'yan baktın' tartışması 07 Ocak 2019, Pazartesi

İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında ‘yan baktın’ tartışması çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş eden şahsın üzerine ‘vursana’ diyerek giden adam şok etti. Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.