Haberler Web TV Sultangazi'de 'yan baktın' tartışması

Sultangazi'de 'yan baktın' tartışması

07 Ocak 2019, Pazartesi

İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında ‘yan baktın’ tartışması çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş eden şahsın üzerine ‘vursana’ diyerek giden adam şok etti. Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları