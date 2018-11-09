Sultangazi'de temizlik işçisine tramvay çarptı

Sultangazi'de tramvay rayları üzerinde temizlik çalışması yapan İsmail Ünlü (44)'ye 2 tramvay birden çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sultangazi'de temizlik işçisine tramvay çarptı09 Kasım 2018, Cuma
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