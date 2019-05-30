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Sultangazi’de pitbull ısırdığı köpeği yediği dayağa rağmen bırakmadı

30.05.2019 10:45

Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Pitbullun saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi.


Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbullu sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbullu döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbullun sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.

PİTBULL GEZDİRMENİN CEZASI 6 BİN 306 LİRA
Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan 'pitbull' cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.

​YAŞANAN ANLAR VATANDAŞ KAMERASINDA
Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbullun saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
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