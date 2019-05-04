İstanbul, Sultangazi'de bir binanın giriş katında beslenen arılar mahalleliye saldırınca büyük panik yaşandı.
Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı! Arılar mahalleliye saldırdı04.05.2019 17:49
- Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı! Arılar mahalleliye saldırdı
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