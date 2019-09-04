Haberler Web TV Sultangazi'de iş adamına aracında kanlı infaz! (Video)

Sultangazi'de iş adamına aracında kanlı infaz! (Video)

04.09.2019 22:28

Aracının önünü kesen kişi tarafından silahla yaralanan iş adamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, Beyhan'ın arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı bir kişinin saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları