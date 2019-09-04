Aracının önünü kesen kişi tarafından silahla yaralanan iş adamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, Beyhan'ın arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı bir kişinin saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.
Sultangazi'de iş adamına aracında kanlı infaz! (Video)04.09.2019 22:28
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