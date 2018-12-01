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Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kuyumcuya gasp girişimi

01 Aralık 2018, Cumartesi

Sultangazi'de soyguncuların saldırısına uğrayan kuyumcuyu sivil polisler kurtardı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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