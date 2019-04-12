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Sultangazi'de fatura ödeme merkezine gidenler gerçeği öğrenince şok oldu

12.04.2019 11:51

İstanbul, Sultangazi'de fatura ödeme merkezinde elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen çok sayıda kişi dolandırıldı. Dolandırıldığını söyleyen Nazlı Demir, "Tahsilat makbuzlarında veznedar olarak 'ABD' yazıyor. " dedi.


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