Sultangazi'de fatura ödeme merkezine gidenler gerçeği öğrenince şok oldu

İstanbul, Sultangazi'de fatura ödeme merkezinde elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen çok sayıda kişi dolandırıldı. Dolandırıldığını söyleyen Nazlı Demir, "Tahsilat makbuzlarında veznedar olarak 'ABD' yazıyor. " dedi.
Sultangazi'de fatura ödeme merkezine gidenler gerçeği öğrenince şok oldu12.04.2019 11:51
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