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Sultangazi'de dehşet anları kamerada! Yumrukladığı kadını otomobilden attı

31.05.2019 11:22

İstanbul Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga çıktı.Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı.

Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu.

Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.




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