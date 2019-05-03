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Sultangazi’de beyzbol sopalı akraba dehşeti! Öldüresiye dövdüler

03.05.2019 11:03

Sultangazi'de 1 kişi akrabaları tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü.


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