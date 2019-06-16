Sultangazi Haseki Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık karantinası 16.06.2019 20:55

Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.