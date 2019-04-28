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Sultanbeyli'de yangın paniği! Bir anda alevler içinde kaldı

28.04.2019 07:58

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Bölgeye çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın güçlükle söndürüldü.


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