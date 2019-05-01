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Sultanbeyli'de İETT otobüsü polis aracına çarptı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı

01.05.2019 13:30

Sultanbeyli’de seyir halindeki İETT otobüsü dönüş yapacağı sırada polis aracına çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken otobüs şoförü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İETT otobüsünün polis aracına çarpma anı kameraya böyle yansıdı.


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