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Sultanbeyli'de cinayet anları saniye saniye kaydedildi

15.04.2019 17:06

İstanbul Sultanbeyli'de dün korkunç bir olay yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen 4 kişinin arasında çıkan tartışma sonrası silahlar ateşlendi. M.K. ve B.M. yaralanırken, hastaneye kaldırılan M.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kan donduran o anlar bir cep telefonunun kamerasına saniye saniye kaydedildi.


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