Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak 21.08.2019 10:19

Sultan Abdulhamit Han’ın yaptırdığı Hadımköy’de bulunan tarihi hastane yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak. 128 yıllık hastane binası bakımsızlıktan çatısının bazı kısımları çökmüştü. Binanın valilik tarafından restore edilip Sağlık Bakanlığına teslim etmesi bekleniyor.