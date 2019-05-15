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Sultan Abdulhamid'in türbesinde büyük saygısızlık

15.05.2019 11:55

İstanbul Fatih'te bulunan Sultan Abdulhamid'in türbesine gelen bir kadın ve erkek türbe içerisindeki kutsal emanetlere hakaretler yağdırdı. Yapılan provokasyona içerideki diğer vatandaşlar sert tepki gösterdi.


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