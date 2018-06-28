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Süleymancılar'dan İYİ Parti'ye destek vaazı

28 Haziran 2018, Perşembe

Süleymancılar'ın 24 Haziran'da İyi Parti'ye desteğine ilişkin yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Vakıf genel merkezlerinde İyi Parti'ye destek verilmesi yönünde talimat dağıtılmasının yanı sıra cemaatin sohbetlerinde de İyi Parti vaazları yapıldı.

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